Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,72 0,0356  EUR: 32,95 -0,0283 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
До конца марта в Украине потеплеет - синоптики
До конца марта в Украине потеплеет - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
34110

Киев определился: метро и другой общественный транспорт на локдауне останавливать не будет

Киев определился: метро и другой общественный транспорт на локдауне останавливать не будет

КИЕВ. 22 марта. УНН. Столица не будет останавливать работу общественного транспорта, но будет строгое соблюдение карантинных мероприятий - он будет курсировать с наполненностью не более 50% мест. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН.

Цитата:

"Информация, которую вы так долго ждали! Столица не будет останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм!" - написал Поворозник.

Детали

Замглавы КГГА напомнил, что Кабинет министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности. Правительство предоставило полномочия региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях в работе общественного транспорта, добавил Поворозник.

"Поэтому сегодня на заседании постоянной комиссии по ТЭБ и ЧС КГГА приняли решение не останавливать работу общественного транспорта столицы - наземного и метрополитена. Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах на такое транспортное средство", - отметил Поворозник.

При этом он отметил необходимость неукоснительного соблюдения пассажирами противоэпидемических правил - масочного режима и социальной дистанции.

Дополнение

22 марта Кабинет министров Украины согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для "красных зон".

По данным Минздрава, уже 7 областей и Киев находятся в "красной" зоне по распространению коронавируса.

Добавим, с 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Источник: УНН
Теги: Киев, общественный транспорт, Коронавирус, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.