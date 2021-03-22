Офис Зеленского пытаются отмыть от граффити, но есть трудности

КИЕВ. 22 марта. УНН. Клининговая компания пытается отмыть фасад Офиса Президента Украины от рисунков и надписей, которые нанесли активисты во время митинга 20 марта, но есть определенные трудности, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам представителей клининговой компании, которая смывает надписи, краска почти не поддается даже под высоком давлении жидкости. Поэтому граффити покрывают химическим раствором и затем накрывают пленкой для образования парникового эффекта.

После 10-15 минут, краску смывают под высоким давлением. На данный момент очищено около 4 квадратных метра.

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивается в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не "мирной акцией".

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство на ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В МВД Украины опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста человек - бьет стекла дверей Офиса Президента.

Что еще известно

21 марта Офис Президента Украины перечислил точные убытки, причиненные вследствие массовой акции, которая состоялась вечером 20 марта на улице Банковой, 11 в Киеве.

"В результате массовой акции, которая состоялась вечером 20 марта на улице Банковой, 11 в Киеве, был нанесено повреждений административному зданию Офиса Президента Украины, что предварительно оценивается в почти 2 млн грн. В митинге приняли участие до тысячи человек. Во время мероприятия наиболее радикальные его участники применили файеры, дымовые шашки, петарды, взрывпакеты, фейерверки, аэрозольную краску для граффити в баллончиках", - указано в сообщении.

Также участники акции разбили стекло во входной двери одного из подъездов и окно на первом этаже здания. Фасад первого этажа обрисован краской, причинившее значительный ущерб внешнему виду сооружения.