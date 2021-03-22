Кабмин издал резкое заявление по акции под ОП 20 марта - ждет оценки от МВД и СБУ

КИЕВ. 22 марта. УНН. Члены Кабинета министров Украины подготовили совместное заявление относительно недопустимых действий под Офисом Президента Украины 20 марта 2021 года, где отметили, что ожидают от МВД и СБУ "проведение расследования события 20 марта и предоставление им соответствующей правовой оценки", передает УНН со ссылкой на заявление, которое распространила пресс-служба Кабмина.

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"Конституция Украины гарантирует право граждан на мирное собрание и демонстрации. Такое право - один из столпов современной представительной демократии.

В то же время члены Кабинета Министров Украины решительно осуждают вандализм и надругательство над государственными символами во время акций протеста", - говорится в заявлении.

Детали

В Кабмине отметили, что "неправомерные действия, которые состоялись под Офисом Президента 20 марта, неприемлемы и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины. Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным путем".

"Ожидаем от МВД и СБУ проведения расследования события 20 марта и предоставления им соответствующей правовой оценки", - говорится в заявлении.

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Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивается в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не "мирной акцией".

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство на ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В МВД Украины опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста человек - бьет стекла дверей Офиса Президента.

Что еще известно

21 марта Офис Президента Украины перечислил точные убытки, причиненные вследствие массовой акции, которая состоялась вечером 20 марта на улице Банковой, 11 в Киеве.

"В результате массовой акции, которая состоялась вечером 20 марта на улице Банковой, 11 в Киеве, был нанесено повреждений административному зданию Офиса Президента Украины, что предварительно оценивается в почти 2 млн грн. В митинге приняли участие до тысячи человек. Во время мероприятия наиболее радикальные его участники применили файеры, дымовые шашки, петарды, взрывпакеты, фейерверки, аэрозольную краску для граффити в баллончиках", - указано в сообщении.

Также участники акции разбили стекло во входной двери одного из подъездов и окно на первом этаже здания. Фасад первого этажа обрисован краской, причинившее значительный ущерб внешнему виду сооружения.