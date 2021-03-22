Зеленский встретился с президентом ЕБРР и рассказал, куда в Украине лучше инвестировать

КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. Как сообщили в Офисе Президента, говорили об инвестициях и реформах, передает УНН.

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"Украину и ЕБРР связывают хорошие отношения и много важных проектов, в которые Украина вкладывает душу, а ЕБРР - веру и деньги. Мы считаем вас одним из стратегических финансовых партнеров. Для нас очень важны эти отношения", - сказал Владимир Зеленский.

Детали

Глава государства и президент ЕБРР обсудили развитие инфраструктуры в Украине. Владимир Зеленский рассказал о важных законах, которые помогут привлечь инвестора к реализации инфраструктурных проектов. В частности, это законы о концессии и о большой приватизации. Он отметил, что приватизация сегодня является одним из приоритетов и пригласил ЕБРР приобщиться к этому направлению.

Кроме того, Украина планирует развивать государственно-частное партнерство в дорожной отрасли. ЕБРР продолжает инвестировать в реконструкцию и строительство украинских дорог. Банк предоставил кредит Государственному агентству автомобильных дорог на развитие дорожной инфраструктуры.

"Очень важно поддерживать инфраструктурные проекты в Украине, ведь качественные дороги, мосты и социальная инфраструктура важные для каждого украинском. Благодаря инфраструктурным проектам мы создали 190 тыс. рабочих мест в то время, когда из-за пандемии COVID-19 многие теряли работу", - отметил Президент.

Кроме того, обсудили вопросы развития аграрного сектора Украины.

"Целесообразно инвестировать в сельское хозяйство. Украине нужно немало инвестиций в модернизацию инфраструктуры орошения. Ее восстановление будет мощным шагом в развитии сельского хозяйства и Украины как игрока на международном аграрном рынке", - подчеркнул Зеленский.

Добавим

По данным Офиса, Зеленский отметил, что Украина заинтересована в создании рыночных условий во всех секторах экономики.

Также речь шла о реализации программ энергоэффективности, в частности внедрение энергосберегающих технологий в жилищном хозяйстве.

Президент отметил, что Украина заинтересована в привлечении инвесторов к проведению прозрачной приватизации. Кроме того, обсудили продолжение реформы финансового и банковского секторов Украины.

Президент ЕБРР поздравила реформы, которые воплощаются в различных отраслях украинской экономики, добавили в Офисе.

Напомним

Во время своего первого официального визита в страну, в которой Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) осуществляет инвестиции, Президент Одиль Рено-Бассо будет находиться в Украине 22 и 23 марта и будет участвовать во встречах на высоком уровне.