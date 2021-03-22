Украина в ближайшей перспективе надеется на получение ПДЧ в НАТО - Разумков

КИЕВ. 22 марта. УНН. Украина рассчитывает на получение в перспективе плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Реформирование военной и сферы безопасности Украины в соответствии со стандартами НАТО - наш приоритет. Мы уже приняли ряд решений, приближающих нас к евроатлантической интеграции, и продолжаем двигаться по этому пути", - написал Разумков.

Детали

Председатель ВР сообщил, что сегодня во время встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ в штаб-квартире Альянса имел возможность выразить благодарность за признание Украины Партнером НАТО с расширенными возможностями.

"Это - важный этап евроатлантических стремлений нашего государства. Логическим шагом на этом пути будет получение Плана действий по членству в Альянсе. Надеемся на консенсус среди союзников и предоставление Украине ПДЧ в ближайшей перспективе", - отметил Разумков.

Он отметил, что для Верховной Рады усиление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

"К сожалению, из-за пандемии коронавируса пришлось отложить проведение в Киеве сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Но мы благодарны партнерам, что по предложению Украины согласовали ее проведение в мае 2022 года. Мы ценим решительную позицию Альянса по аннексии Крыма и агрессии на востоке нашей страны, а также поддержку государствами-членами НАТО реформ в Украине", - написал глава Верховной Рады.

Дополнение

Украина подписала техническое соглашение о присоединении страны к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности в Вильнюсе.

В конце февраля Президент Украины Владимир Зеленський обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом актуальные вопросы реализации евроатлантического курса Украины и возможности углубления практического сотрудничества с Альянсом, а также сообщил, что ближайшей целью Украины - является ПДЧ НАТО.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что вступление Украины в НАТО - это принципиальный вопрос для политического лидерства Украины.