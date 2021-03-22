Венецианка положительно оценила законопроект о конституционной процедуре, но недостатки тоже заметила

КИЕВ. 22 марта. УНН. Венецианская комиссия предоставила заключение по законопроекту № 4533 "О конституционной процедуре" и альтернативного к нему законопроекту. Комиссия дала положительную оценку положений законопроекта № 4533 и высказала свои предложения по его доработке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на вывод опубликован на сайте Венецианской комиссии.

Цитата

“В законопроекте о конституционной процедуре учтены рекомендации Венецианской комиссии в ее срочном заключении о реформе Конституционного суда и внесены многочисленные улучшения. Основные нововведения были внесены в области подачи конституционных жалоб, гласности и гласности конституционного производства, формирования сенатов и коллегий и распределения дел, доступа к материалам дела, дисциплинарной ответственности судей и внутреннего функционирования Конституционного суда”, — говорится в заключении.

Детали

Сообщается, что законопроект вводит Автоматизированную систему управления документами, которая обеспечивает открытый доступ к материалам дел и используется для формирования сенатов, коллегий и назначения судей-докладчиков. Судьи могут преодолеть возможное препятствие со стороны судьи-докладчика или председателя при составлении повестки дня суда.

Венецианская комиссия отмечает, что законопроект также улучшит доступ заявителей к Суду с помощью различных средств (электронные жалобы и общение, срок для устранения недостатков в жалобе, обеспечительные меры, возмещение расходов, компенсация за неоправданные задержки). Позитивно то, что кворум уменьшается, если один или два судьи отводят (само) отвод.

Также законопроект реализует рекомендации Венецианской комиссии по подтверждению отмены правовых положений Большой палатой и ограничению объема апелляции / жалобы. В законопроекте о конституционной процедуре также говорится о необходимости предоставления достаточных и последовательных аргументов в пользу решений суда.

Добавим

Однако Венецианская комиссия отмечает, что в законопроекте есть и недостатки.

“Что наиболее важно, он не содержит положений о новой системе конкурсного отбора судей с международным компонентом, как рекомендовано в Срочном заключении. Хотя эту систему назначения не нужно включать в законопроект, поправка к статье 11 Закона о Конституционном суде должна быть удалена, а текущие вакансии в Конституционном суде должны заполняться только после улучшения системы назначений”, — отмечается в заключении.

Основные рекомендации Венецианской комиссии по внесению изменений в законопроект следующие:

· С точки зрения процедурной экономии, рассмотрение конституционных жалоб, в ходе которых сенат считает положение закона неконституционным, должно быть передано в Большую палату, только если президент или парламент потребуют такой передачи.

· Что касается дисциплинарного производства, то вместо исполнительной власти (то есть президента) инициатива о возбуждении дисциплинарного производства должна быть передана Национальному агентству по предупреждению коррупции. “Предоставление антикоррупционным органам некоторых надзорных полномочий над судьями соответствует общим принципам конституционализма и верховенства закона”, — заявляет Венецианская комиссия.

· Отсутствие какой-либо формы дифференцированных санкций в Законопроекте является проблемой. Чтобы ввести в действие дисциплинарную систему, за дисциплинарные проступки ниже порога “серьезного дисциплинарного проступка” должны быть введены другие санкции, такие как предупреждения, выговоры, снижение заработной платы и т. Д., И эти санкции должны применяться простым большинством голосов.

· Суд должен иметь возможность пересмотреть свое собственное решение, если один из его судей, голосующих за это решение, был осужден в последней инстанции за получение взятки в связи с принятием этого решения.

Кроме того, отмечается, что Конституционному суду должна быть предоставлена ​​возможность высказать свое мнение по пересмотренному законопроекту.

Что еще известно



Парламентарии направили в парламентский комитет на повторное первое чтение законопроект “О конституционной процедуре”, который должен решить проблему конституционного кризиса в Украине.

Законопроект № 4533 от 21.12.2020 наработанный рабочей группой КСУ по урегулированию “конституционного кризиса”.

Документ предусматривает ряд нововведений. В частности, предложено, чтобы Конституционный Суд принимал решение двумя третями от своего состава.

Как сообщал УНН, так называемый "конституционный кризис" начался 27 октября. Тогда Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

11 декабря Венецианская комиссия одобрила два вывода, которые касаются решения КСУ и ситуации с антикоррупционным законодательством.

9 декабря Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод о законодательной ситуации с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением КСУ от 27 октября. В заключении отмечается, что решение КСУ "не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве".

10 декабря Венецианская комиссия обнародовала второй вывод относительно ситуации с КСУ. Заключение включает рекомендации Верховной Раде более четко прописать ситуации, при которых может быть ограничена деятельность КСУ, а судьям Конституционного Суда рекомендуют более конкретно указывать причины неконституционности законов при принятии решений.

Это последовало после обращения 25 ноября Президента Владимира Зеленского к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного Суда.

В то же время Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Впоследствии к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Позже Президент отозвал свой законопроект, который, к тому же, критиковали в "Венецианке".