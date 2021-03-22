Протест под Офисом Президента: ГУД выбирает компании для ремонта здания

КИЕВ. 22 марта. УНН. Государственное управление делами (ГУД) выбирает компании, которые будут выполнять ремонтные работы и устранять повреждения после субботней акции протеста под зданием Офиса Президента. Об этом сообщили в пресс-центре ОПУ, передает УНН.

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“Сейчас Государственное управление делами избирает компании, которые будут выполнять различные виды ремонтных работ для устранения повреждений, причиненных здания Офиса Президента 20 марта. ГУД выбирать компании, имеющие способности выполнить необходимые работы и стоимость услуг которых будет наименьшей. Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах”, — сообщили в Офисе президента.

Детали

Отмечается, что на сейчас около 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски из гранита у ОПУ.

“Они оценивают объем работ и определяют, имеют соответствующие химические растворы. Стоимость этих услуг может составить 250-300 тыс. грн. Продолжается подбор компаний и подсчеты необходимых средств для проведения других восстановительных работ. Да, нужно заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, в том числе отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание”, — отчитались в пресс-центре.

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