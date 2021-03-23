Протест под Офисом Президента: в МВД анонсировали новые подозрения
КИЕВ. 23 марта. УНН. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция готовит ряд подозрений после протестов на Банковой 20 марта, когда во время акции были разрисованы стены здания Офиса Президента. Об этом Геращенко заявил в эфире программы "Свобода слова", передает УНН.
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“Во-первых, у нас задокументирована каждая секунда, каждое действие. Уже предъявлено подозрение гражданину, который побил стекла в Офисе президента. Готовится ряд подозрений, обоснованных, каждое из них будет подкреплено видеозаписью с примечанием: кто, в какой момент, что сделал”, — сказал замминистра.
Геращенко добавил, что каждый, кто нанес ущерб государственному имуществу, “получит за свои действия”.
“Провокаторы получат достойную, жесткую, законную ответ”, — добавил он.
Напомним
В субботу, 20 марта, вечером под стенами ОП состоялась акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненка и других политзаключенных. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской нанесли надписи.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранителей. Он отметил, что “разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов”.
В Офисе Президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли фаеры на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.
Позже в ОП указали, что объемы убытков, причиненных государству вследствие действий протестующих под ОП, по предварительным данным, составляют примерно 2 млн грн.
Кроме того, народные депутаты от фракции “Слуга народа” заявили, что будут инициировать внеочередное заседание Верховной Рады для принятия постановления по оценке событий, произошедших вечером в субботу, 20 марта, под зданием Офиса Президента.