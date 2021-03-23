Протест под Офисом Президента: в МВД анонсировали новые подозрения

КИЕВ. 23 марта. УНН. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция готовит ряд подозрений после протестов на Банковой 20 марта, когда во время акции были разрисованы стены здания Офиса Президента. Об этом Геращенко заявил в эфире программы "Свобода слова", передает УНН.

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“Во-первых, у нас задокументирована каждая секунда, каждое действие. Уже предъявлено подозрение гражданину, который побил стекла в Офисе президента. Готовится ряд подозрений, обоснованных, каждое из них будет подкреплено видеозаписью с примечанием: кто, в какой момент, что сделал”, — сказал замминистра.

Геращенко добавил, что каждый, кто нанес ущерб государственному имуществу, “получит за свои действия”.

“Провокаторы получат достойную, жесткую, законную ответ”, — добавил он.