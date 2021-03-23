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Степанов: Минздрав делает все, чтобы радикально увеличить зарплаты медиков

Степанов: Минздрав делает все, чтобы радикально увеличить зарплаты медиков

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Минздраве делают все для того, чтобы радикально увеличить зарплаты медиков и направить на их выплату как можно больше средств. Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

Цитата:

"Это очень болезненный для меня вопрос (низкие зарплаты медиков - ред.). Я считаю, что зарплата критически мала и ее надо радикально увеличить. И мы все делаем - стараемся больше дать на заработные платы", - заявил Степанов.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Источник: УНН
Теги: зарплата, медики, Минздрав, Максим Степанов
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