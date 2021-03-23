Раде официально предложили назначить выборы мэра Харькова на 31 октября

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области на 31 октября 2021 года. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.

Детали

Соответствующий проект постановления зарегистрирован под №5292 от 22 марта 2021 года двумя народными депутатами из профильного комитета - по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - Алиной Загоруйко и Андреем Клочко.

"Зарегистрировали от комитета государственной власти и местного самоуправления проект постановления №5292 о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы на 31.10.2021 года", - прокомментировал заместитель председателя этого комитета Александр Качура в своем Telegram-канале.

Так, проектом постановления предлагается "назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области на воскресенье 31 октября 2021 года".

ЦИК, согласно документу, предполагается определить объем бюджетных расходов, необходимых для проведения этих выборов.

Контекст

В пояснительной записке авторы проекта постановления напомнили, что 25 октября 2020 года состоялись первые выборы Харьковского городского головы. Тогда Харьковским городским головой избрали Геннадия Кернеса. По информации Харьковского городского совета, на первой сессии Харьковского горсовета нового созыва 9 декабря 2020 года Кернес получил полномочия городского головы, а 16 декабря 2020 года он умер.

Так, 31 декабря 2020 года секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, как указано, обратился в ВР с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра Харькова в связи со смертью Кернеса. А 24 февраля 2021 года Харьковский городской совет принял решение о принятии к сведению факта смерти Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и направила его в ВР.

17 марта парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал проведение выборов Харьковского городского головы 31 октября 2021 года, дальше вопрос должен рассматриваться в парламенте.

"Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства... считает целесообразным назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы", - говорится в пояснительной записке.