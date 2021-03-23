Ивченко: фермер может получить аграрное страхование и защититься от убытков из-за климатических условий

КИЕВ. 23 марта. УНН. Народный депутат и член аграрного комитета Вадим Ивченко рассказал в интервью о том, зачем нужно аграрное страхование, а также каким образом фермеры могут воспользоваться им во время убытков из-за климатических условий.

Детали

Так, по словам народного депутата именно профильный парламентский комитет предложил аграрное страхование для фермеров, которые в силу климатических условий будут терять урожай и, соответственно, деньги. Также, по его словам, важным фактором подорожания фермерской продукции является увеличение тарифов.

“Первое — это засуха, климатические условия, что во всем мире растет. Второе — ни одна продукция не производится сейчас без газа или без света. А все это провоцирует фактически увеличение себестоимости продукции и растет цена на дизель, соответственно растут цены на услуги. По цепи возрастает и конечный продукт, который идет к потребителю. Поэтому, конечно, держать цены на газ, нефть держать цену на электричество важно для того, чтобы немного сделать не такую инфляцию, которая сегодня может быть”, — пояснил Ивченко.

Нардеп также подчеркнул, что урожай и доходы аграриев очень зависят от климатических условий, а в этом году еще рано прогнозировать, произойдет ли рост цен на сельскохозяйственную продукцию.

“Давайте посмотрим, что будет в мае. Потому что в мае если будут дожди, то, в принципе, мы можем ожидать хороший урожай. Если май будет засушливый, то трудно будет ожидать этот урожай, а это значит, что мы будем снова говорить о росте цен. Но при этом хочу заметить, что тем аграриям, которые потеряют свой урожай из-за засухи, мы уже предусмотрели поддержку и она заложена в центральном бюджете. Пусть сейчас обращаются в Министерство или в районные государственные администрации, чтобы дальше подавать документы на возмещение, если такое произойдет”, — отметил парламентарий.

Дополнение

Напомним, ранее нардеп Вадим Ивченко в материале для европейского издания London Globe рассказал о том, почему и как аграрная сфера уже отреагировала негативными тенденциями на еще даже не открытый рынок земли.