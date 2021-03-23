Кабмин разрешил осуществлять плановые госпитализации в "желтой" зоне

КИЕВ. 23 марта. УНН. Кабинет министров Украины утвердил изменения в постановление о карантине, согласно которым запрет на осуществление плановых госпитализаций будет действовать только в "красной" зоне. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 22 марта, передает УНН.

Детали

Так, согласно тексту документа, в "красной" зоне запрещается проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме:

• оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

• оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

• оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями

• предоставление паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

• предоставление плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющих третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

• проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочка) существует значительный риск для жизни или здоровья людей;

Дополнение

В 15 регионах Украины по состоянию на 23 марта превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19. Уже 8 областей и Киев находятся в "красной" зоне по распространению коронавируса. Почти все остальные - в "оранжевой" и только одна - в "желтой".

Напомним, в Украине зафиксировано уже 1,565 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 22 марта, - 11,5 тысячи, резкий скачок по сравнению с днем ранее. При этом прирост госпитализированных за сутки меньше, чем вчера - 2,5 тысячи. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 333.