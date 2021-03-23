В правительстве назвали приоритеты на пути Украины к сближению с НАТО

КИЕВ. 23 марта. УНН. Украна на пути к сближению с Североатлантическим альянсом движется по таким направлениям, как внутренние реформы, работа со странами Альянса и достижение политической стабильности внутри страны. Об этом на онлайн-брифинге заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает УНН.

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Говоря о приоритетах для сближения с НАТО, вице-премьер разделила вопрос на три составляющие.

"Первая - это внутренние реформы и трансформация. Как я уже говорила, статус партнера с расширенными возможностями открыл не только дополнительные возможности для Украины, но и дополнительные обязательства, которые позволят нам воспользоваться этими возможностями. Поэтому, в первую очередь, любые вопросы, связанные с членством в НАТО, лежат в плоскости внутренних реформ", - отметила Стефанишина.

Детали

Вице-премьер пояснила, что речь идет в частности о соответствующих дополнительных изменениях в законодательство, завершение реформы СБУ, принятие законодательства о государственной тайне и ряде других законов, которые сейчас находятся в парламенте или разрабатываются правительством.

"Вторым элементом я бы назвала политический консенсус стран Альянса. Это тоже большая работа, которую мы сейчас вместе с Министерством иностранных дел и Офисом Президента, народными депутатами, проделываем и пытаемся мобилизовать этот консенсус в соответствующих столицах", - сказала Стефанишина.

Третьим пунктом она отметила политическую стабильность и согласие между различными политическими силами.

"Я думаю, этот вопрос является ключевым, и, соответственно, важным для поддержания гражданами в том числе евроатлантической интеграции", - добавила вице-премьер.

Что было раньше

Ранее Стефанишина заявила, что Украина готова к получению Плана действий относительно членства в НАТО, такое решение должно быть принято в ближайшее время.