Антимонопольный комитет продолжит 30 марта рассмотрение дела о возможном сговоре операторов АЗС

КИЕВ. 23 марта. УНН. Антимонопольный комитет Украины 30 марта продолжит рассмотрение дела, которое было открыто еще в 2016 году, по возможному сговору операторов автозаправочных станций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Цитата:

"Вниманию ответчиков по делу № 143-26.13/153-16 по признакам совершения ООО ПТФ "Авиас", ООО "ТД"Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (включая ПАО "Укрнафта", ГП "Фирма "Укртатнафтасервис") нарушения законодательства о защите экономической конкуренции информация о рассмотрении дела на заседании Антимонопольного комитета Украины. 30 марта 2021 года состоится заседание Комитета, на котором будет продолжено рассмотрение материалов дела № 143-26.13/153-16 о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции вышеупомянутых компаний и наложении штрафа", - говорится в сообщении.

Дополнение

Дело по возможному сговору на рынке топлива АМКУ открыл еще в 2016 году.

Бывший глава АМКУ в 2018 году заявлял, что дело ответчики пытаются блокировать через суды.

Так, "Укрнафта" обратилась в суд с требованием обязать АМКУ уничтожить часть материалов антимонопольного расследования, проведенного в отношении консолидированной сети АЗС группы "Приват", состоящей из 1625 станций.

Напомним, украинские рынки горючего на сегодня являются недостаточно насыщенными нефтепродуктами отечественной переработки.