Протест на Банковой: полиция обнародовала видео с фамилиями участников акции
КИЕВ. 23 марта. УНН. Национальная полиция обнародовала видео с фамилиями участников акции протеста под стенами Офиса Президента 20 марта, где поджигали двери и били окна админздания. Видео распространила пресс-служба полиции и заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook, передает УНН.
Детали
Так, на опубликованном видео указаны фамилии:
• Владислава Гранецкого-Стафийчука
• Сергея Филимонова
• Вадима Адамова
• Романа Ратушного (главаобщественной инициативы "Защитим Протасов Яр")
• Алексея Билковского (представитель ОО "Гонор")
• Олега Кабезкого (представитель ОО "Гонор")
• Дениса Мищенко
Что было ранее
Геращенко заявил, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом уже установлены лица, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП 20 марта.
Одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины сообщили о подозрении.
Также одному из участников акции под Офисом Президента Владу Сорду, задержанному правоохранителями ранее, сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия".
Контекст
В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.
Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не "мирной акцией".
В МВД Украины позже опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста человек - бьет стекла дверей Офиса Президента.
Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.