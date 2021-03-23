Протест на Банковой: полиция обнародовала видео с фамилиями участников акции

КИЕВ. 23 марта. УНН. Национальная полиция обнародовала видео с фамилиями участников акции протеста под стенами Офиса Президента 20 марта, где поджигали двери и били окна админздания. Видео распространила пресс-служба полиции и заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook, передает УНН.

Детали

Так, на опубликованном видео указаны фамилии:

• Владислава Гранецкого-Стафийчука

• Сергея Филимонова

• Вадима Адамова

• Романа Ратушного (главаобщественной инициативы "Защитим Протасов Яр")

• Алексея Билковского (представитель ОО "Гонор")

• Олега Кабезкого (представитель ОО "Гонор")

• Дениса Мищенко

Что было ранее

Геращенко заявил, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом уже установлены лица, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП 20 марта.

Одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины сообщили о подозрении.

Также одному из участников акции под Офисом Президента Владу Сорду, задержанному правоохранителями ранее, сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия".

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не "мирной акцией".

В МВД Украины позже опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста человек - бьет стекла дверей Офиса Президента.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.