В Черниговской области задержали преступную группу за разбойное нападение на лесничего

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Черниговской области правоохранители задержали группу преступников, которая планировала совершить разбойное нападение на лесничего. Однако операция не удалась, поскольку в доме жертвы злоумышленников уже ждало подразделение полицейских. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в области, передает УНН.

Цитата:

"Полицейские Черниговской области за некоторое время до самого события получили оперативную информацию о группе лиц, которая планировала совершить разбойное нападение на 55-летнего лесничего в одном из сел Комаровской территориальной общины Нежинщины. Поэтому в доме мужчины вооруженных злоумышленников уже ждало спецподразделение КОРД", - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.

Детали

Оказалось, что участники преступной группы - жители Киевской области, в возрасте от 24 до 43 лет. Двух злоумышленников задержали в доме, сразу изъяв оружие, затем - организатора преступной операции, который пытался убежать. А сегодня нашли четвертого участника в Киеве.

Как отметили полицейские, следователь открыл производство по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины - разбой, совершенный организованной группой лиц. Максимальная санкция наказания - 15 лет лишения свободы.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Дополнение

В ходе специальной операции полиция Киевской области задержала злоумышленников за разбойное нападение и похищение людей.