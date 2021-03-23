В Дагестане сняли на видео, как мощная лавина надвигается на село

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Рутульском районе Дагестана в селе Цахур сошла четвертая за последнее время снежная лавина. Обошлось без жертв, однако пострадали автомобили местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана, передает УНН.

Детали

В селе Цахур сошла очередная снежная лавина. К счастью жертв нет, поскольку местных жителей предупредили о возможном событии. За последние дни это уже четвертая лавина. Есть информация, что снегом засыпано три автомобиля, один из которых упал в пропасть.

Цитата

"Сегодня в 14:30 на 37 километре автомобильной дороги "Рутул - Лучок - Джин" в селе Цахур сошла очередная снежная лавина (четвёртая по счету). Дорога перекрыта протяженностью в 300 метров", - отмечает пресс-служба министерства.

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Добавим

Отмечено, что смысла расчищать дороги нет, поскольку сейчас движение лавинных масс не прекратилось. Вероятно, это сделают 25 апреля.

Напомним

Недавно лавина сошла в Мурманской области в районе Оленегорск, Россия. В месте схода лавины могла находиться туристическая группа из 16 человек, 13 из которых - несовершеннолетние.