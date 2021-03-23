Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 -0,0313  EUR: 33,01 0,0570 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
После ДТП в Польше в больницах остается 5 украинцев: что известно об их состоянии
После ДТП в Польше в больницах остается 5 украинцев: что известно об их состоянии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
16095

Спад промышленного производства ускорился до 4,6%

Спад промышленного производства ускорился до 4,6%

КИЕВ. 23 марта. УНН. Спад промышленного производства в феврале 2021 года в годовом выражении (против аналогичного месяца прошлого года) составил 4,6%, ускорившись против 4% падения месяцем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

Детали

По сравнению с январем 2021 года зафиксировано определенный рост промпроизводства - на 0,3%.

В то же время, с корректировкой на эффект календарных дней падение промпроизводства в феврале по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составило 2%, а по сравнению с январем этого года с учетом сезонной коррекции наблюдался рост на 0,4%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

Спад промышленного производства в январе 2021 года в годовом выражении составил 4%, по сравнению с 4,8% роста месяцем ранее.

При этом падение промышленного производства в прошлом году достигло 5,2%.

Еще в сентябре 2020 года глава Совета НБУ Богдан Данилишин в личном экспертном комментарии отмечал, что падение промышленного производства, влияние карантина на которое было довольно ограниченным, является результатом недостаточной поддержки промышленности и, как следствие, ограниченного внутреннего спроса на промышленную продукцию и недостаточных капитальных инвестиций промышленных предприятий.

Источник: УНН
Теги: Госстат, промышленность
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.