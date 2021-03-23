Спад промышленного производства ускорился до 4,6%

КИЕВ. 23 марта. УНН. Спад промышленного производства в феврале 2021 года в годовом выражении (против аналогичного месяца прошлого года) составил 4,6%, ускорившись против 4% падения месяцем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

Детали

По сравнению с январем 2021 года зафиксировано определенный рост промпроизводства - на 0,3%.

В то же время, с корректировкой на эффект календарных дней падение промпроизводства в феврале по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составило 2%, а по сравнению с январем этого года с учетом сезонной коррекции наблюдался рост на 0,4%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

Спад промышленного производства в январе 2021 года в годовом выражении составил 4%, по сравнению с 4,8% роста месяцем ранее.

При этом падение промышленного производства в прошлом году достигло 5,2%.

Еще в сентябре 2020 года глава Совета НБУ Богдан Данилишин в личном экспертном комментарии отмечал, что падение промышленного производства, влияние карантина на которое было довольно ограниченным, является результатом недостаточной поддержки промышленности и, как следствие, ограниченного внутреннего спроса на промышленную продукцию и недостаточных капитальных инвестиций промышленных предприятий.