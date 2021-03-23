Мелкий чешский трейдер EPI Group Присяжнюка будет торговать продукцией ОГХК
КИЕВ. 23 марта. УНН. Мелкая чешская торговая компания EPI Group из Брно разослала потребителям письма "об ограниченном специализированном предложении концентратов титанового сырья" Объединенной горно-химической компании (ОГХК), передает УНН со ссылкой на 24 канал.
Детали
В нем она предложила им весь спектр продукции производителя: два вида ильменита – вольногорский и иршанский, рутил, циркон, ставролит и дистен-силлиманит на условиях FOB (продавец обязан доставить товар в порт и погрузить на указанное покупателем судно). Об этом говорится в предложении EPI Group, разосланном потенциальным покупателям.
EPI Group не является переработчиком, это новая торговая компания, созданная 18 февраля 2019 года. Ее основатель – Павел Присяжнюк – владеет 30% компании. Уставной капитал составляет 15 тыс. чешских крон (700 долларов).
Тем не менее, на его сайте значится, что он реализует довольно дорогостоящие продукты: энергетические ресурсы, минералы, минеральные удобрения и металлы.
Известно, что EPI Group выкупает продукцию ОГХК не напрямую, а через вторую чешскую фирму-прокладку – Belanto, которая поставляла ильменит Иршанского ГОКа ОГХК в Крым.
Также Belanto реализовывала продукцию Вольногорского ГМК в адрес российского ВСМПО "Ависма" ("дочка" российского концерна "Рособоронпром", который производит вооружение из титана).
Участники рынка подозревают, что собственник EPI Group Павел Присяжнюк де-факто контролирует менеджмент ОГХК и управляет госпредприятием в интересах менеджмента ФГИ – Дениса Кудина и Дмитрия Сенниченко.
Официально в профиле Павла Присяжнюка на Linkedin говорится, что с 2014 года он является членом правления шведской компании Milsen Energy AB и партнером юридической фирмы AIM Group.
В свою очередь, Milsen Energy AB владеет – "Карпатыгаз", финансовым директором которой до 2016 года был нынешний и.о. главы правления Объединенной горно-химической компании Артур Сомов.
АО "ОГХК" – уникальный производитель титносодержащего сырья в Восточной Европе. Владеет мощностями Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината.
ФГИ планирует продать ОГХК на аукционе во 2 квартале 2021 года. Стартовая цена компании может составить 2 млрд гривен.