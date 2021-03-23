Разбирали старое здание: в Николаевской области бетонная плита "убила" 19-летнего парня

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Николаевской области во время разрушения здания железобетонная плита "убила" 19-летнего парня и нанесла тяжелые травмы 61-летнему мужчине. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области, передает УНН.

Детали

Вблизи села Казанка, в Николаевской области, во время разбора здания, которое не эксплуатируется, железобетонная плита упала на 19-летнего парня и травмировала мужчину. Спасатели деблокировали тело погибшего парня. Другого пострадавшего с тяжелыми травмами еще до прибытия спасателей забрали в больничное учреждение.

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"Сотрудники 17 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на автомобиле САРМ-Л с помощью бензореза МАКІТА и гидравлического инструмента деблокировали из-под обломков тело погибшего. Дополнительно привлекался автокран и погрузчик MANITOU ЧП "Ильницкий"", - говорится в сообщении.

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Информация о происшествии поступила в 14:22 от сотрудников Казанковского отделения Новобугского отдела Главного управления национальной полиции Украины в Николаевской области.