Перевозили опасный биологический материал в пакетике: скандал с тестированием на COVID-19 на КПВВ

КИЕВ. 23 марта. УНН. Правоохранители задержали человека, который в общественном транспорте в обычном полиэтиленовом пакете перевозил в ближайшую ПЦР-лабораторию биологические образцы потенциальных больных COVID-19, взятые на КПВВ "Станица Луганская". Об этом ТРК Донбасс Онлайн рассказала главный врач ЦПМСП Станичнолуганского райсовета Светлана Семененко, передает УНН.

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"Были нарушены условия. Это (биологические образцы - ред.) передавалось маршруткой. Просто гражданской маршруткой, где ехали люди. Это был обычный пакет, полиэтиленовый. И в этом пакете находилось 36 образцов отбора биологического материала. Это биологический материал, это инфекция. Мы любого человека, обращающегося за получением ПЦР-теста, рассматриваем как потенциального положительного больного", - рассказала Семененко.

Детали

На украинском КПВВ в целом введено бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Однако на отдельных пунктах у него очень низкие темпы: по информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на КПВВ "Станица Луганская" проверили 187 человек бесплатными экспресс-тестами на антиген из 2583 лиц, которые перешли на подконтрольную Украины территорию.

Также для снятия с самоизоляции в приложении "Вдома" можно предоставить результат ПЦР-теста, который в КПВВ можно выполнить исключительно в частных лабораториях за деньги. Посредники прямо там осуществляют забор материала и транспортируют его в ПЦР-лаборатории. Именно такого посредника и обнаружили в маршрутке из-за нарушения условий хранения биологически опасных образцов, которые могут содержать коронавирус.

Дополнение

Академик НАН Владимир Широбоков критически высказался относительно организации тестирования на КПВВ, которое может привести к новым вспышкам COVID-19. Единственной стратегией, по словам ученого, гарантирующая высокую точность тестирования на COVID-19, является отечественный лабораторный иммуноферментный анализ (ИФА) на антиген коронавируса. С помощью особых методов усиления сигнала, ИФА-тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген способен выявлять болезнь за 7 дней до появления первых симптомов.

Поэтому он является полноценной альтернативой ПЦР-методу, но значительно проще: не требует специального дорогостоящего оборудования и может проводиться на базе любого медицинского учреждения.

Отметим, что украинский тест идет в комплекте с уникальным раствором для транспортировки биологических образцов, который уничтожает вирус, но сохраняет его антигены. Таким образом биологические образцы больных COVID-19 безопасны для лабораторного персонала, для того, кто транспортирует и для всех окружающих.