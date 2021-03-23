В Донецкой области неизвестный ограбил пункт приема металлолома и из автоматического оружия ранил человека

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Донецкой области неизвестный в маске ограбил пункт приема металлолома и из автоматического оружия ранил человека в ногу. Полиция проводит операцию по установлению и задержанию злоумышленника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

Цитата:

"Сегодня, 23 марта, неизвестный в маске ограбил пункт приема металлолома и из автоматического оружия ранил человека в ногу. Полиция проводит операцию по установлению и задержанию злоумышленника", - говорится в сообщении.

детали

Сообщается, что сообщение о происшествии поступило от жителя Славянска около 7:00. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, кинологи, сотрудники криминалистической лаборатории и сотрудники областного главка полиции.

"На розыск преступника поднят весь личный состав местной полиции. Территорию обследуют кинологи со служебными собаками. Начата специальная полицейская операция. Развернут оперативный штаб, в который входят сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления полиции Донецкой области. Для раскрытия преступления задействованы все имеющиеся силы и ресурсы" , - отмечается в сообщении.

Также по факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Дополнение

В Одессе между компаниями молодых людей произошла драка, во время которой один из участников открыл огонь из травматического оружия.



