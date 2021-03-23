Пандемия: возбудитель простуды помешал размножению коронавируса - исследование

КИЕВ. 23 марта. УНН. Риновирус, вызывающий простуду, помешал коронавирусу нового типа размножаться в клетках слизистой оболочки дыхательных путей. Ученые считают, что он может защищать организм человека от COVID-19. Результаты исследования опубликовал Journal of Infectious Diseases, передает УНН.

Детали

Риновирусы служат причиной множества простудных заболеваний, известных под общим названием острых респираторных заболеваний. Предыдущие исследования показывают, что их взаимодействия друг с другом и другими респираторными вирусами могут влиять как на тяжесть течения инфекций, так и на скорость их распространения по человеческой популяции. Математическое моделирование показало, что заражение риновирусом может снижать количество заражений коронавирусом нового типа.

Чтобы проверить, действительно ли это так, ученые из Великобритании провели эксперимент с культурами клеток слизистой оболочки дыхательных путей. Они заражали эти клетки коронавирусом нового типа как в присутствии риновирусов, так и без них.

Оказалось, что коронавирус не смог размножаться в клетках из-за спровоцированной риновирусом иммунной реакции. Этот эффект наблюдался и когда риновирус попадал в образец за 24 часа до коронавируса, и когда его вводили в культуру клеток через сутки после их заражения SARS-CoV-2.

Однако, по словам ученых, после перенесенной простуды человек вновь становится уязвим для COVID-19. Однако в масштабах региона или страны риновирус, вероятно, будет сдерживать коронавирусную инфекцию.

Дополнение

Как рассказал BBC один из авторов исследования, Пабло Мурсия, подобный эффект уже наблюдался, когда на фоне вспышки вызываемых риновирусом ОРЗ в некоторых странах Европы в 2009 году замедлилось распространение свиного гриппа.

“Вакцинация, правила гигиены, а также особенности взаимодействия двух вирусов могут существенно снизить темпы распространения SARS-CoV-2, однако самый сильный эффект будет от вакцинации”, — подчеркнул Мурсия.