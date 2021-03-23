СБУ заблокировала более 30 нелегальных игорных заведений: финансировали "Л/ДНР"

КИЕВ. 23 марта. УНН. В марте Служба безопасности Украины заблокировала более 30 нелегальных игорных заведений. Часть нелегально полученных ими средств направлялась на финансирование террористических организаций “ДНР/ЛНР”. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

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“С начала марта Служба безопасности Украины совместно с Комиссией по лицензированию азартных игр и лотерей заблокировала деятельность более 30 игорных заведений и 2 казино. Установлено, что часть нелегально полученных средств направлялась на финансирование террористических организаций “ДНР/ЛНР”, — говорится в сообщении.

Детали

Так, сообщается, что СБУ пресекла незаконную работу игорных заведений в Киеве, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Во время следственных действий сотрудники спецслужбы изъяли:

более 600 ед. компьютерного оборудования;

14 столов для игры в покер;

5 рулеток;

игральные фишки, карты, принадлежности для карточных игр, наличные

мобильные телефоны персонала игорных заведений;

черновые записи с клиентскими базами, видеорегистраторы.

По данным СБУ, сейчас проверяется информация о возможной причастности к противоправной деятельности сотрудников правоохранительных органов.

В рамках уголовного производства по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявления подозрений причастным лицам.

Что было раньше

Ранее правоохранители открыли уголовное производство из-за незаконного посещения 23 российскими артистами оккупированного Крыма.