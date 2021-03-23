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ООС: боевики три раза нарушили "режим тишины"

ООС: боевики три раза нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 23 марта. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Цитата:

"С начала этих суток, 23 марта, было зафиксировано три вражеских обстрела позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - сообщили в пресс-центре.

Детали

Вблизи населенного пункта Водяное, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим воинам из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

А неподалеку Широкино - оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Как отметили в пресс-центре, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. За текущие сутки пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 4,5 гектара территории и передали на уничтожение 108 взрывоопасных предметов.

"Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

22 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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