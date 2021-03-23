Официально: Львовская область 25 марта переходит в "красную" зону

КИЕВ. 23 марта. УНН. На территории Львовской области с 25 марта установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Соответствующее решение приняла на внеочередном заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр Кабинета минитстрив Украины Олег Немчинов, передает УНН.

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"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 25 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности", - сообщил Немчинов.

Детали

Ранее Комиссия определила, что со среды, 24 марта Киевская и Сумская области войдут в зоны с "красным" уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19.

Что было раньше

На прошлой неделе органам местной власти во Львовской области рекомендовали с 19 до 29 марта ввести в области ряд дополнительных карантинных мероприятий с возможным продолжением - в связи с ростом в области количества заболеваний COVID-19.