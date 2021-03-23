Косюк рассказал о европейских активах МХП и экспансии на Запад

КИЕВ. 23 марта. УНН. Глава правления агрохолдинга МХП Юрий Косюк в интервью изданию Forbes рассказал о европейских активах и "феноменальных" отношениях с властью европейских стран, сообщает УНН.

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"Европейским кейсом мы крайне счастливы. Нам удалось изменить восприятие Украины среди европейцев. Когда мы выходили на этот рынок, то французы распространяли слухи, что украинцы - это вандалы, с которыми невозможно работать. Но мы выстроили феноменальные отношения с властью европейских стран", - сказал он.

Детали

МХП удалось зарекомендовать себя как достойного работодателя, благодаря чему большинство работников - это европейцы, говорит Косюк.

"Мы думали, что придется перевозить много наших людей на работу в Словенскую компании Peruthina Ptuj Group, но доверие среди европейцев было таким, что сейчас на европейском активе работают только 3-4 украинских сотрудника", - сказал он.

Также Косюк рассказал, что МХП развивает бизнес в Нидерландах, Словении, Сербии, Хорватии и Боснии.

"Новые предприятия с нуля строить не будем, но будем развивать имеющиеся или покупать в Европейском союзе. Мы считаем, что можем принести дополнительную ценность на европейский рынок", - отметил Косюк.

Справка

В 2019 году компания МХП приобрела Perutnina Ptuj - одну из важнейших специализированных корпораций по переработке мяса в Юго-Восточной Европе. Как отмечалось в отчете МХП, приобретение этого актива привело к более сильным, чем ожидалось, финансовым результатам благодаря оптимизации расходов и сильной позиции компании в брендированных продуктах с высокой добавленной стоимостью.

МХП - один из крупнейших агрохолдингов Украины, главный производитель и экспортер курятины (Наша Ряба). География сбыта продукции - более 80 стран мира.