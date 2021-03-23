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Зеленский подписал закон о биометрических украинских визах для иностранцев

Зеленский подписал закон о биометрических украинских визах для иностранцев

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" по представлению иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз". Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Детали

Законопроект имеет целью усовершенствование визовых процедур и внедрение оформления иностранцам и лицам без гражданства биометрических украинских виз.

В частности, согласно закону, иностранцы и лица без гражданства обязаны представлять в установленном Кабинетом Министров порядке свои биометрические данные во время оформления визы, если иное не предусмотрено законодательством.

Непредставление иностранцем своих биометрических данных определяется как дополнительное основание для отказа ему в предоставлении украинской визы.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев после вступления в силу.

Справка

Верховная Рада Украины на заседании 4 марта приняла в целом проект закона № 3630 о представлении иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз.

Принятие закона, по мнению авторов, устранит пробел в регулировании миграционных процессов в Украине и позволит:

- упростить процедуру идентификацию иностранцев и лиц без гражданства во время/после их въезда на территорию Украины;
- усовершенствовать осуществления государственными органами контроля за миграционными потоками иностранцев и лиц без гражданства;
- улучшить координацию уполномоченных органов Украины при реализации государственной миграционной политики;
- усилить борьбу с использованием поддельных документов.

Источник: УНН
Теги: Украина, виза, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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