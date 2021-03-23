В МОН объявили расписание основной сессии ВНО-2021 и дату пробного тестирования

КИЕВ. 23 марта. УНН. Пробное ВНО, основная и дополнительная сессии внешнего независимого оценивания 2021 года состоятся в запланированные сроки независимо от уровня эпидемической опасности в регионах. Это предусмотрено изменениями в постановление правительства, которые Кабинет министров принял 22 марта, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МОН.

Детали

Так, пробное ВНО состоится 10 апреля. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, участники могут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. В то же время участники смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов.

Результаты пробного ВНО 2021 будут обнародованы на информационных страницах участников 16 апреля.

Участники основной сессии ВНО до 30 апреля смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований. Кроме того, 6-18 мая будут дополнительный период регистрации на ВНО.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:

- 21 мая - химия,

- 24 мая - испанский, немецкий, французский языки,

- 25 мая - английский язык,

- 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта),

- 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература,

- 4 июня - история Украины,

- 7 июня - физика,

- 10 июня - биология,

- 15 июня - география.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право составить тесты не более чем по 5-ти учебным предметам. Содержание сертификационных работ должно отвечать программам ВНО, утвержденным МОН.

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО в такие даты:

- до 4 июня - химия,

- до 18 июня - иностранные языки,

- до 22 июня - математика, математика (задания уровня стандарта),

- до 25 июня - украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, биология,

- до 30 июня - география.

Дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня по 16 июля. Результаты дополнительной сессии будут известны до 23 июля.

Что было раньше

МОН на прошлой неделе сообщило, что ученики, которые завершают получение начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования, освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году.

В ведомстве пояснили, что решение принято в соответствии с правительственным распоряжением с марта прошлого года о "режиме чрезвычайной ситуации".