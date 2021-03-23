Зеленский подписал закон, которым ратифицируется поправка в Устав ОЧЭС: что изменится

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О ратификации Поправки к статье 24 Устава Организации Черноморского Экономического Сотрудничества". Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Детали

Так, закон ратифицирует Поправку в статью 24 Устава ОЧЭС, принятую Советом министров иностранных дел государств - членов ОЧЭС 25 июня 2004 в Стамбуле.

Таким образом будет обеспечено выполнение Украиной обязательств в сфере международного научно-технического сотрудничества.

Указанной поправкой в Устав ОЧЭС включается новая статья 24, согласно которой Международный центр черноморских исследований (МЦЧД) является международной организацией, выступает как аналитический центр Организации ЧЭС. Руководство МЦЧД осуществляет Совет директоров, членами которой являются граждане государств - членов ОЧЭС.

Основными целями МЦЧД является изучение практических путей расширения и углубления регионального сотрудничества между государствами - членами ОЧЭС, отношений между ОЧЭС и ЕС, а также применение достижений науки и техники в конкретных областях сотрудничества.

Ратификация этой поправки будет способствовать активизации участия Украины в научно-техническом сотрудничестве в рамках ОЧЭС, расширению участия представителей Украины в научных исследованиях по актуальным вопросам развития экономики, промышленности и технологий в Черноморском регионе, реализуемых исследовательскими центрами государств Черноморского региона непосредственно и во взаимодействии с ЕС.

Справка

Верховная Рада приняла в целом проект Закона о ратификации Поправки к статье 24 Устава Организации Черноморского Экономического Сотрудничества 2 марта.

Стоит заметить, что Украина в прошлом впервые в истории ОЧЭС предложила своего кандидата на должность Генерального секретаря Постоянного международного секретариата Организации.