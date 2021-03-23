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Новости: Криминал и ЧП
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В Донецкой области водитель легковушки сбил пятилетнего ребенка

В Донецкой области водитель легковушки сбил пятилетнего ребенка

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Донецкой области водитель легкового автомобиля совершил наезд на пятилетнего мальчика, который выбежал на дорогу. Ребенок с травмами находится в больнице. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Детали

Так, в полицию Славянска поступило сообщение от врачей травматологического отделения о предоставлении медицинской помощи пятилетнему ребенку, пострадавшему в результате ДТП в поселке Александровка.

56-летний водитель автомобиля Opel совершил наезд на мальчика, который вместе с мамой шел мимо дороги и внезапно выбежал на проезжую часть.

Сейчас полицейские проверяют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Справка

С начала года полицейские Донецкой области открыли 126 уголовных производств по фактам дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Дополнение

Во Львове в результате наезда легкового автомобиля погиб мужчина, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Донецк и Донецкая область, дети
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