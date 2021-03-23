Арахамия анонсировал внесение в ВР законопроекта о помощи малому и среднему бизнесу

КИЕВ. 23 марта. УНН. Законопроект о помощи малому и среднему бизнесу планируют внести в Раду. Об этом рассказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Хард с Влащенко", передает УНН.

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"Надеемся пройти по сокращенной процедуре и чтобы в течение 10 дней он был подписан", - поделился деталями нардеп от "Слуги народа".

Ранее

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения "красного" уровня эпидемической опасности в их населенном пункте.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные власти должны ввести выплаты из-за введения жесткого карантина, а государство их удвоит.

В Украине, где началась третья волна COVID-19, увеличивается заболеваемость и количество госпитализаций из-за этой болезни, и регионы начинают усиливать карантин и вводить "локдауны".