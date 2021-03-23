Полицейские вручили подозрение еще одному участнику акции под Офисом Президента

КИЕВ. 23 марта. УНН. Еще одному из участников акции под Офисом Президента Украины вечером 20 марта, сообщили о подозрении в совершении хулиганства. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает УНН.

Цитата:

"Полицейские вручили подозрение в совершении хулиганства еще одному участнику акции под Офисом Президента Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения", - говорится в сообщении МВД.

Детали

Правоохранители напомнили, что следователи столичной полиции расследуют уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Что было раньше

Одному из участников акции под Офисом Президента Владу Сорду, задержанному правоохранителями ранее, сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия".

Также известно, что сообщено о подозрении одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины - лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову.

Контекст

В Киеве 20 марта возле Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не "мирной акцией".



В МВД Украины вскоре опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста мужчина бьет стекла дверей Офиса Президента.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.