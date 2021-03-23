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Полицейские вручили подозрение еще одному участнику акции под Офисом Президента

Полицейские вручили подозрение еще одному участнику акции под Офисом Президента

КИЕВ. 23 марта. УНН. Еще одному из участников акции под Офисом Президента Украины вечером 20 марта, сообщили о подозрении в совершении хулиганства. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает УНН.

Цитата:

"Полицейские вручили подозрение в совершении хулиганства еще одному участнику акции под Офисом Президента Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения", - говорится в сообщении МВД.

Детали

Правоохранители напомнили, что следователи столичной полиции расследуют уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Что было раньше

Одному из участников акции под Офисом Президента Владу Сорду, задержанному правоохранителями ранее, сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия".

Также известно, что сообщено о подозрении одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины - лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову.

Контекст

В Киеве 20 марта возле Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не "мирной акцией".

В МВД Украины вскоре опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста мужчина бьет стекла дверей Офиса Президента.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

Источник: УНН
Теги: Киев, протесты, активисты, Офис президента Украины
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