Кулеба: мы ждем от новой администрации США одного конкретного действия

КИЕВ. 23 марта. УНН. Киев ждет от новой администрации США одного конкретного действия, которое уже провозгласил президент Джо Байден: "Америка возвращается". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью словацкому интернет-изданию "Tyžden", передает УНН.

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"Мы ждем одного конкретного действия, которое уже провозгласил президент Байден: Америка возвращается. Мы хотим увидеть на практике возвращение США, в частности в европейские дела", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос о том, каких действий ждет Украина от новой администрации.

Детали

Комментируя отношения между Украиной и новой администрацией США, министр отметил: нет причин жаловаться на качество общения. Он вспомнил о своем разговоре с Госсекретарем Энтони Блинкеном, который состоялся в начале февраля текущего года.

"Я доволен качеством этого общения. Мы понимаем, что новой администрации нужно сначала завершить все кадровые назначения, адаптироваться, чтобы она вошла в полноценную работу. Это может занять некоторое время, но самым важным будет не качество общения, а качество действий. Именно на них мы будем смотреть", - сказал дипломат.

Что было раньше

В конце февраля министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Андреем Тараном.

В ходе переговоров глава Пентагона заявил о приверженности Соединенных Штатов укрепления возможностей Вооруженных сил Украины с целью противостояния России.