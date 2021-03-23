Зеленский подписал закон об упрощении доступа к правосудию для жителей Крыма

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об установлении альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Детали

Так, закон дает возможность жителям оккупированного полуострова обращаться в любой суд Херсонской области для рассмотрения гражданского дела или ходатайствовать о передаче дела в такой суд при рассмотрении в судах города Киева. Это позволит людям не тратить время и средства для участия в судебном заседании в столице.

В то же время остается действующей норма закона, согласно которой гражданские дела, подсудные местным судам, расположенных в АР Крым и г. Севастополе, рассматриваются общими судами города Киева.

Этот закон будет способствовать усилению государственной защиты прав граждан из-за упрощения доступа к правосудию жителей временно оккупированной территории Крыма.

Что было раньше

4 февраля Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона № 3048 относительно установления альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Задачей проекта является предвидение процессуального механизма упрощения доступа к правосудию граждан Украины, проживающих на территории оккупированного Крыма.