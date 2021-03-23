Верещук: Минобороны и Генштаб надо разделить

КИЕВ. 23 марта. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала как раз и навсегда решить спорные вопросы между Минобороны и Генштабом, передает УНН.

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"Есть ли конфликт между Генштабом и Минобороны? Да есть. Можно ли его решить через законодательное поле? Да, возможно. Возможно ли его решить, только изменив фамилии на креслах? Нет, невозможно. Нам нужно разделить полномочия, понять, что министр обороны - это политическая должность. А политик - он не воюет, не чертит карты, не двигает картами, батальонами, соединениями. А Генштаб во главе с командующим - это военные, которые занимаются военными делами. И тогда все станет на свои места. А так - меняй или не меняй фамилии - ничего не изменится, конфликт будет сохраняться", - уточнила нардеп в эфире одного из телеканалов.

Дополнение

Ранее Верещук рассказала о важности финансирования украинской армии и в частности Воздушных сил ВСУ.



