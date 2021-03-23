Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 -0,0313  EUR: 33,01 0,0570 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
После ДТП в Польше в больницах остается 5 украинцев: что известно об их состоянии
После ДТП в Польше в больницах остается 5 украинцев: что известно об их состоянии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7455

Верещук: Минобороны и Генштаб надо разделить

Верещук: Минобороны и Генштаб надо разделить

Ирина Верещук

КИЕВ. 23 марта. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала как раз и навсегда решить спорные вопросы между Минобороны и Генштабом, передает УНН.

Цитата?

"Есть ли конфликт между Генштабом и Минобороны? Да есть. Можно ли его решить через законодательное поле? Да, возможно. Возможно ли его решить, только изменив фамилии на креслах? Нет, невозможно. Нам нужно разделить полномочия, понять, что министр обороны - это политическая должность. А политик - он не воюет, не чертит карты, не двигает картами, батальонами, соединениями. А Генштаб во главе с командующим - это военные, которые занимаются военными делами. И тогда все станет на свои места. А так - меняй или не меняй фамилии - ничего не изменится, конфликт будет сохраняться", - уточнила нардеп в эфире одного из телеканалов.

Дополнение

Ранее Верещук рассказала о важности финансирования украинской армии и в частности Воздушных сил ВСУ.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, Генштаб, нардепы, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.