Дело Шеремета: суд продлил арест Антоненко еще на два месяца

КИЕВ. 23 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.

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"Ходатайство прокурора удовлетворить, продлить срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей Антоненко ... до 21 мая. Продлить срок действия ... круглосуточного домашнего ареста Кузьменко до 21 мая ... продлить срок действия обязанностей возложенных на Дугарь ... до 21 мая", - сказала судья.

Так, суд оставил без удовлетворения ходатайство адвокатов Антоненко и Кузьменко по смягчению им мер.

Защита Антоненко ходатайствовала об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Защита Кузьменко просила отпустить ее на личные поруки.

Дополнение

20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае 2020 года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.