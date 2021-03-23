“Зеонбуд” — отобрать и поделить, где-то мы уже это слышали

Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк на этой неделе сделала громкое заявление о том, что она знает, как за полгода построить национальную цифровую сеть.

Но, как оказалось, слово “построить” в заявлении было лишним. Ведь первым пунктом идеи от председателя Нацсовета было — отобрать у “ЗЕОНБУД” в пользу государства Главную станцию цифровой сети, вторым пунктом — отобрать у “ЗЕОНБУД” и Систему оповещения.

Вряд ли идею “отобрать и поделить” можно считать новаторской. С нашей точки зрения, приоритет здесь все же за Михаилом Булгаковым.

И не так печально, что председатель Нацсовета не знает, что Система оповещения приобретена “ЗЕОНБУД” за собственные средства, а не “передана решением экс-президента”, и что “возможность решать, кому присутствовать в эфире” исключительная привилегия Нацсовета, а не “ЗЕОНБУД”. Печально другое, что идеи присущие коммунистической идеологии, запрещенной в Украине, смогли прийтись по душе человеку, который всю жизнь добросовестно работал и своим талантом, и вдохновением получил заслуженное уважение очень многих, и наше в том числе.

Странная метаморфоза, еще два месяца назад Ольга Герасимьюк подписала нам продление лицензий на 10 лет. И вдруг, уже сегодня — мы монополисты, у которых надо все отобрать в пользу государства.

Мы разделяем озабоченность по вопросам информационной безопасности страны, но, в то же время, не можем понять, в чем именно усматривается “опасность” нашей компании и в таких чрезвычайных масштабах.

Мы уверены в том, что причиной такой ситуации является несбалансированное поступление информации о работе цифровой телесети. Именно поэтому считаем необходимым еще раз предоставить наши аргументы и точку зрения.

В 2011 году ООО “ЗЕОНБУД” построило в сжатые сроки первую и самую большую в Европе телесеть в новейшем стандарте DVB-T2. Это был уникальный случай, когда современные телекоммуникационные технологии пришли в Украину раньше, чем в Европу.

И вот уже более 10 лет наше общество предоставляет 118 украинским телекомпаниям круглосуточную качественную услугу. Благодаря этому, более 40% телезрителей страны смотрят программы этих телекомпаний в цифровом качестве.

За 10 лет мы не нарушили ни одного закона Украины, что стало основанием и дало возможность Нацсовету продлить в декабре наши лицензии еще на 10 лет.

Как следует из заявления председателя Национального совета, главная претензия к нам — монополизм. Мы отрицаем монополизм в работе нашего общества, потому что спутниковое, кабельное и эфирное телевидение являются взаимозаменяемыми услугами. Но даже если это и так, то это не повод угрожать экспроприацией собственности компании. Потому, что сам по себе монополизм не является нарушением закона, нарушением является злоупотребление этим положением.

Вот мы и пытаемся понять, в каких именно злоупотреблениях нас обвиняют.

Злоупотребление стоимостью услуги?

Чтобы убедиться в том, что мы не злоупотребляем, достаточно взглянуть на официальный финансовый отчет компании за 2020 год, где декларируются многомиллионные убытки. Дивиденды ни разу не выплачивались и есть большая задолженность перед спутниковым оператором.

Много, мало телеканалов в сети или их состав не такой?

Определение количества телеканалов и их состав исключительная привилегия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, поэтому здесь злоупотребление нами априори невозможно.

Бенефициары (владельцы) не отвечают требованиям закона?

Все бенефициары являются гражданами Украины и патриотами своей страны. Все они работники нашего общества от начала его работы. И их жизненный путь не дает никаких сомнений в их проукраинской позиции.

Покрытие сети не соответствует лицензионным условиям?

Согласно информации Центра радиочастот покрытия цифровой сети составляет не менее 90% территории Украины. Это означает, что по населению оно еще значительно больше, а именно — 95%. Ведь передающие станции строились с учетом плотности населения. С целью улучшения покрытия и выполнения рекомендации Президента Украины, нами введено в эксплуатацию 20 дополнительных передающих станций, еще для 26 станций ждем радиочастоты от Центра радиочастот, которые освободятся после отключения аналогового телевидения.

Тем не менее, мы полностью открыты для профессиональной дискуссии по этому вопросу и при необходимости готовы выполнить все работы по дальнейшему улучшению покрытия сети.

Нестабильность или ненадежность в работе?

Коллектив нашего общества уже более 10 лет добросовестно работает, чтобы обеспечить круглосуточную качественную работу цифровой телесети исключительно в законодательном поле. Сеть работает стабильно и надежно.

Мы понимаем, что власть имеет все полномочия для определения государственной стратегии в том или ином направлении. С уважением относимся к председателю Нацсовета и решениям регулятора. В то же время считаем, что важно и “не выплеснуть вместе с водой ребенка”.

Искренне верим, что сейчас у власти находятся люди, которые разделяют европейские ценности и считают неприемлемой ситуацию, когда административный ресурс может быть задействован для передела рынка услуг.

В свою очередь, мы гарантируем и в дальнейшем непрерывную и качественную работу телесети. Мы настроены на плодотворное сотрудничество с органами государственной власти Украины и телекомпаниями.

Пресс-служба ООО “ЗЕОНБУД”