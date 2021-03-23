Верещук о вступлении в НАТО: Украина имеет "коридор возможностей"

КИЕВ. 23 марта. УНН. Украина имеет все шансы вступить в НАТО. Сегодня это еще не окно, но все еще коридор возможностей. Об этом заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

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"Я оптимистична относительно вступления Украины в НАТО. Потому непосредственно вижу тот "коридор возможностей", который у нас сейчас есть. Я не говорю, что это окно. Я говорю, что это коридор, который мы должны пройти. И если бы мы поработали - за 5 лет мы могли бы получить ПДЧ (план действий по членству). Это реальность, но надо работать и все зависит от нас", - говорит нардеп.

Детали

НАТО готово увеличить поддержку Украины, указывает Верещук.

"НАТО готово нас усиливать. Но и мы должны разработать законодательные изменения и имплементировать эти законодательные изменения. На новые рельсы должны стать государственные оборонные закупки. Но, к сожалению, коррупция и постсоветская инерция не позволяют двигаться так быстро, как хотелось бы", - подчеркнула она в эфире одного из телеканалов.

Дополнение

По оценке Верещук, Украине нужно до 10 лет для вступления в ЕС.