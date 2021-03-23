Владимир Зеленский назначил стипендии Президента выдающимся паралимпийцам

КИЕВ. 23 марта. УНН. Владимир Зеленский соответствующим указом назначил стипендии Президента выдающимся паралимпийцам и дефлимпийцам и их тренерам. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Детали

Согласно документу, стипендии Главы государства назначены восьми выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и десяти их тренерам.

Среди стипендиатов такие спортсмены: Борис Бабар, Юлия Батенкова-Бауман, Виталий Казаков, Оксана Шишкова и другие. Все они получат стипендию в размере 12 000 гривен.

Указанным в указе спортсменам и тренерам, которым стипендия уже была назначена Президентом на определенный срок, в дальнейшем выплачивается стипендия, предусмотренная настоящим указом.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ, предусматривающий стипендии для лучших участников ВНО , премии победителям олимпиад и гранты на обучение за рубежом