От осложнений коронавируса умер митрополит Хмельницкой епархии Антоний

КИЕВ. 24 марта. УНН. На 55-м году жизни от осложнений после коронавирусной болезни скончался митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (в миру - Владислав Васильевич Махота). Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс служба Киевской Митрополии ПЦУ.

Цитата

“Митрополит Антоний был заботливым архипастырем, самоотверженным тружеником на Божьей ниве, искренним духовным наставником и молитвенником и светлой и добросердечным человеком”, — сообщают в Митрополии.

Справка

Митрополит Антоний (Махота) родился 8 ноября 1966 в селе Слатино Золочевского района Харьковской области. В 1991 г.. Окончил Харьковский политехнический институт.

В священном сане — с 1991 года, с 1994 по 1995 год служил в Крымской епархии Московского Патриархата, перешел к Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

С марта 1995 по июль 1996 — настоятель собора святых Владимира и Ольги УПЦ КП в г. Симферополе., Секретарь Крымской епархии. С июля 1996, после пострижения в монашество и архиерейского рукоположения, нес служение епископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП. В 1997 назначен епископом Хмельницким и Каменец-Подольским УПЦ КП.

В 2004 г.. Владыка был возведен в сан архиепископа, а в 2012 году — в сан митрополита. В объединенной поместной Православной Церкви Украины также нес послушание заместителя председателя Синодальной Уставной комиссии.

Напомним

Накануне, от COVID-19 умер умер епископ-помощник Каменец-Подольской епархии Ян Немец.