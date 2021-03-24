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В ожидании дерби: украинские теннисисты победили на старте турнира в Швейцарии

В ожидании дерби: украинские теннисисты победили на старте турнира в Швейцарии

КИЕВ. 24 марта. УНН. В рамках турнира ATP Challenger Tour “Citta di Lugano”, который проходит на кортах в швейцарском городе Лугано, стартовали двое из трех украинцев, передает УНН со ссылкой на ФТУ.

Детали

Сергей Стаховский уверенной победой стартовал на Челленджер в Лугано. Не менее чем за час обыграл итальянца Франческо Форте — 6: 4, 6: 2.

Зато победитель квалификации Виталий Сачко выиграл тяжелый матч в первом круге основы Челленджер в Лугано. По 2:00 31 минуту он преодолел сопротивление австралийца Марка Полманса посеянного под 4-м номером (137 в рейтинге АТР) — 2: 6, 6: 4, 6: 2.

Таким образом, победа вывела Сачко во второй раунд, в котором он сыграет именно с Стаховским в так называемом “украинском дерби”.

Дополнение

Также матч первого круга проведет и первый номер мужского тенниса Илья Марченко. Он попытается взять реванш у немца Мазура за поражение в полуфинале международного турнира на прошлой неделе, прошедшего в Италии.

Источник: УНН
Теги: Украина, теннис, Швейцария
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