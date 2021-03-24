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Северная Корея запустила ракеты малой дальности

Северная Корея запустила ракеты малой дальности

КИЕВ. 24 марта. УНН. Северная Корея выпустила несколько ракет малой дальности, демонстрируя непокорность президенту Джо Байдена и его администрации. Об этом пишет УНН со ссылкой на WSJ.

Детали

Американские чиновники отмечают, что запуски ракет не нанесли вреда и рассматриваются скорее как символическое демонстрации силы, чем для нанесения вреда или поражения каких-либо конкретных целей.

Запуск не охватывается резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, регулирующих такую деятельность, и они были на “низком уровне” обычной деятельности северокорейцев, заявили двое высших должностных лиц администрации.

Цитата

“Хотя мы серьезно воспринимаем всю эту военную деятельность и будем продолжать тесно консультироваться по этому поводу с партнерами и союзниками, мы видим это действие в категории обычной военной деятельности Севера”, — сказал один высокопоставленный чиновник.

Напомним

Ранее издание УНН сообщало, что власти Северной Кореи может готовить свое первое испытание оружия с момента президентства Джо Байдена.

Источник: УНН
Теги: ракета, КНДР
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