Карантин в Киевской области: что будет запрещено

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Киевской области вводятся ограничительные противоэпидемические мероприятия, установлены Правительством для “красной” зоны с сегодняшнего дня, 24 марта. Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу председателя ОГА Василия Володина.

Детали

Информируют, что на уровне Киевской областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение не останавливать работу общественного транспорта.

Однако регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в автомобильном и железнодорожном транспорте, а также троллейбусах в пределах нашего региона могут осуществляться исключительно в количестве 50% мест для сидения.

Все усиленные ограничения будут действовать в Киевской области до принятия Государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС соответствующего решения об отмене “красного” уровня эпидемической опасности.

Напомним

На Сумщине с 24 марта действует “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.