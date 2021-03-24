Госсекретарь США и министр иностранных дел ФРГ обсудили вопросы противодействия строительству "Северного потока-2"

КИЕВ. 24 марта. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул стремление США работать с членами Альянса и партнерами для противодействия российским усилиям. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный сайт правительства США.

Детали

23 марта в Брюсселе госсекретарь Энтони Дж. Блинкен коротко встретился с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом на полях министров иностранных дел НАТО.

Секретарь Блинкен подчеркнул стремление США работать с членами Альянса и партнерами для противодействия российским усилиям, направленным на подрыв нашей коллективной безопасности, и в этом ключе отметил противодействия США трубопровода “Северный поток 2”.

Далее секретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обсудили вопросы Афганистана и пообещали оставаться в тесной координации на пути вперед. Секретарь и министр иностранных дел подчеркнули, что двустороннее сотрудничество между США и ЕС и трансатлантического чрезвычайно важны для решения общих вызовов и возможностей.

Напомним

“Зеленые” Германии закрепили в своих планах избирательных программ отмены проекта трубопровода “Северный поток-2”.

Дополнительно

Проект “Северный поток-2” предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Работы были прекращены в декабре 2019 года, после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от прокладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабря 2020 года компания Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Ранее СМИ сообщали , что администрация Байдена размышляет над дополнительными санкциями в отношении блокирования строительства почти завершенного газопровода “Северный поток-2” из России в Германию, потенциально включая материнскую компанию “Nord Stream 2 AG”.