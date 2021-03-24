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Сборная Украины завоевала олимпийскую путевку и медаль Кубка мира по фехтованию в Казани

Сборная Украины завоевала олимпийскую путевку и медаль Кубка мира по фехтованию в Казани

КИЕВ. 24 марта. УНН. Украинские шпажисты Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин и Анатолий Герей на втором месте завершили командные соревнования на Кубке мира в Казани, сообщает УНН со ссылкой на НФФУ.

Детали

На четвертьфинальной стадии украинцы разобрались с командой Японии — 29:25. В матче за право выйти в финал “желто-голубые” одолели команду Китая — 39:36.

Однако несмотря на семь уколов преимущества перед последним боем оказалось мало, чтобы Анатолий Герей удержался под натиском грозного итальянца Марко Фикер в финальном противостоянии. Поражение 43:44 привела к завоеванию Украинской комплекта серебряных наград.

Дополнение

Олимпийскую лицензию украинская команда обеспечила себе еще в четвертьфинале, когда победила Японию.

Что предшествовало этому

Рейзлин завоевал серебряную награду на данном этапе Кубка мира в Казани.

Источник: УНН
Теги: фехтование
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