На 24 марта установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 24 марта. УНН. Национальный банк Украины на 24 марта 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 545.8582 грн;

Серебро - 22.5373 грн;

Платина - 1 057.9716 грн;

Палладий - 2 362.7703 грн.

По сравнению с 24 марта курс всех металлов вырос, кроме серебра, курс которого - упал.