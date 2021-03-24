В Беларуси задержали председателя Союза поляков

КИЕВ. 24 марта. УНН. Белорусские службы задержали председателя Союза поляков Беларуси Анджелику Борис. Польша вызвала представителя белорусского посольства в Варшаве. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт польского ведомства.

Детали

В МИД Польши считают, что арест Анжелики Борис, которую несколько дней назад избрали на очередной срок, равносилен вытеснению польскости. Представитель белорусской дипломатии был вызван в ведомство и получил однозначное сообщение о том, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Беларуси по двусторонним польско-белорусским обязательствам по защите польского меньшинства.

Цитата

“Министерство иностранных дел выражает свое отрицание задержанием белорусскими службами Анджелики Борис, президента Союза поляков Беларуси. В вечерние часы Временный поверенный в делах Посольства Республики Беларусь был вызван в Министерство иностранных дел Республики Польша. Арест госпожи Анжелики Борис не только влияет на хорошие отношения с Польшей, но и влияет на традиционный белорусский мультикультурализм. Мы призываем к скорейшему освобождению президента Союза поляков Беларуси и прекращения произвольных преследований представителей польского меньшинства”, - сообщают в пресс-службе МИД Польши.

Напомним

Беларусь выслала из страны консула Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк из-за участия в неофициальном мероприятии.

Министерство иностранных дел Польши в ответ решило выслать двух Генеральных консулов Республики Беларусь в Белостоке и в Варшаве.