Зеленский ввел в действие решение СНБО по защите нацинтересов в сфере авиадвигателестроения

КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по защите национальных интересов в сфере авиадвигателестроения. Указ №108/2021 от 23 марта опубликован на сайте Президента, передает УНН.

Детали

Указ предусматривает введение в действие решение СНБО от 11 марта 2021 года "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", введенного в действие указом Президента Украины от 6 марта 2018 года № 58".

Текст указа не опубликован. Ему присвоен гриф "для служебного пользования".

Впрочем, именно по итогам заседания СНБО 11 марта его секретарь Алексей Данилов заявлял, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено в собственность Украинскому государству. Это предприятие занимается разработкой, производством, ремонтом и сервисным обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие указом Президента, возложен на секретаря СНБО. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

К слову, о решении СНБО от 2018 года по защите нацинтересов в сфере авиадвигателестроения Данилов также упоминал в контексте "Мотор Сичи" еще в августе 2020 года. Тогда он отмечал, что аппаратом СНБО Украины по поручению Президента "принимаются исчерпывающие меры по сохранению приоритетности национальных интересов государства в вопросе развития стратегических предприятий и предотвращения передачи незаконным способом другому государству украинских оборонных технологий".

Дополнение

Первым о намерении украинской власти национализировать "Мотор Сич" заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Позже другой представитель пропрезидентской политсилы Александр Корниенко сказал, что текста законопроекта еще нет, а также не смог объяснить, как будет проведена национализация с юридической точки зрения - украинское законодательство не содержит такого механизма. При этом Корниенко признал, что Украина должна будет компенсировать потери китайских инвесторов на "Мотор Сич".

В свою очередь Премьер-министр Денис Шмыгаль публично заявил, что даже не слышал о законопроекте о национализации предприятия китайских инвесторов, затем стал рассуждать, назвал завод "стратегическим" (хотя "Мотор Сич" еще в 2015 году решением правительства лишен такого статуса) и "государственным" (хотя оно приватизировано еще в 90-х, а сейчас контрольным пакетом владеют китайцы).

Китайские инвесторы "Мотор Сич" оценивают сумму своих потерь в 3,6 млрд долл. И намерены взыскать с государства Украина эту сумму в международном арбитраже.