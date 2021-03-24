Повышение прожиточного минимума: в Раду подали ряд законопроектов

КИЕВ. 24 марта. УНН. Министерство социальной политики разработало дорожную карту приближения прожиточного минимума к реальной величине. Ряд законопроектов уже подан в Верховную Раду, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Цитата:

"Минсоцполитики в рамках оптимизации сферы применения прожиточного минимума, повышения его размера и размеров государственных социальных гарантий разработало ряд законопроектов, которые одобрены правительством и поданы в Верховную Раду Украины", - сообщили в министерстве.

Детали

Законопроектами, в частности, предусмотрено:

новую методологию определения и применения прожиточного минимума исключительно для основных социальных гарантий (минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи, которая является для человека основным источником доходов);

введение базовых величин для расчета социальных выплат (надбавок, повышений, дополнительной пенсии, пенсии за особые заслуги, ежемесячных пособий), устанавливаемой к пенсии или государственной социальной помощи, выплачиваемой вместо пенсии; стипендий, максимальных размеров выплат, компенсационных выплат, а также единовременных выплат (пособий);

введение базовой величины для денежных платежей и взысканий и базовой величины для административных сборов.

При этом в ведомстве подчеркнули, что ни одна из социальных выплат, которые сегодня получают граждане, не будет уменьшена.

Предполагается обеспечить ускоренное увеличение прожиточного минимума для расчета социальных выплат, которые являются основным источником доходов:

в 2022 году - на 14 процентов;

в 2023 году - на 15 процентов;

в 2024 году - на 25 процентов.

Минсоцполитики информирует, что подготовило, а правительство одобрило и подало на рассмотрение Верховной Рады проекты законов о:

мерах по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора) (регистрационный № 5045 от 08.02.2021);

внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно установления отдельных расчетных величин (регистрационный № 4671 от 28.01.2021);

внесении изменения в пункт 5 подраздела 1 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно установления отдельных расчетных величин (регистрационный № 4670 от 28.01.2021);

внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения размеров оплаты штрафов и денежных взысканий за административные, уголовные и другие нарушения (регистрационный № 5013 от 03.02.2021).

Что было ранее

Кабинет министров Украины в январе сделал шаг к внедрению в Украине новой современной методологии исчисления прожиточного минимума, одобрив внесение соответствующего проекта закона в Верховную Раду. Проект закона Украины предусматривает, что прожиточный минимум должен быть стоимостной величиной для определения основных социальных потребностей человека на минимальном уровне.

Поэтому прожиточный минимум должен применяться исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются для лица основным источником доходов (минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и другие виды государственной социальной помощи, которые являются для лица основным источником доходов). На сегодня в украинском законодательстве прожиточный минимум является расчетной величиной для определения как размера социальных выплат, так и размеров штрафов, сборов, платежей и взысканий.